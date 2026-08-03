Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja.
Visokopritisno crevo dužine 10 m (DN 6) sa patentiranom (rotirajućom) AVS spojnicom pištolja sa okidačem. Zaštitna obloga creva ne ostavlja tragove boje, pa se koristi u pogonima za preradu hrane. Spojnice M 22 x 1,5 na oba kraja, sa zaštitom od preklapanja. Dodatni podaci: NW 6 / 155 °C / 250 bara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 8
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|250
|Dužina (m)
|10
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,6
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/23 G
- HDC Adv
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX