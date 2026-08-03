Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Visokopritisno crevo (ID 6), dužine 10 m, sa sivom oblogom koja ne ostavlja tragove. Odobreno za upotrebu u industriji hrane. Sa brzim i robustnim EASY!Lock ručnim spojnicama na oba kraja.

Visokopritisno crevo dužine 10 m (DN 6) sa patentiranom (rotirajućom) AVS spojnicom pištolja sa okidačem. Zaštitna obloga creva ne ostavlja tragove boje, pa se koristi u pogonima za preradu hrane. Spojnice M 22 x 1,5 na oba kraja, sa zaštitom od preklapanja. Dodatni podaci: NW 6 / 155 °C / 250 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 250
Dužina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 2,6
Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock