Crevo visokog pritiska za hranu, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Longlife HD crevo za upotrebu u prehrambenoj industriji. Spoljni poklopac otporan na životinjske masti, materijal koji ne boji. Sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (sa mogućnošću rotacije)
NW 6/155°C/400 bara
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 8
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|400
|Dužina (m)
|10
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,5