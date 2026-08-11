Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo

Crevo visokog pritiska od 15 m (DN 6) sa patentiranim AVS priključkom za pištolj (sa mogućnošću rotacije). Vanjska koža koja ne ostavlja tragove za upotrebu u prehrambenoj industriji. 6/155 ° C / 250 bara.

Crevo visokog pritiska od 15 m (DN 6) sa patentiranim AVS priključkom za pištolj (sa mogućnošću rotacije). Vanjska koža koja ne ostavlja tragove za upotrebu u prehrambenoj industriji. 6/155 ° C / 250 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 6
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 250
Dužina (m) 15
Priključni navoj 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Težina sa ambalažom (kg) 2,7