Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo

Crevo visokog pritiska od 15 m (DN 6) sa patentiranim AVS priključkom za pištolj (sa mogućnošću rotacije). Vanjska koža koja ne ostavlja tragove za upotrebu u prehrambenoj industriji. 6/155 ° C / 250 bara.