Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock
Visokopritisno crevo dužine 15 m (ID 6), odobreno za prostor u kome se rukuje hranom, sa AVS priključkom za motalicu, EASY!Lock spojnicom i sivom oblogom koja ne ostavlja tragove.
Visokopritisno crevo dužine 15 m (DN 6) sa patentiranom (rotirajućom) AVS spojnicom pištolja sa okidačem. Zaštitna obloga creva ne ostavlja tragove boje, pa se koristi u pogonima za preradu hrane. DN 6 / 155 °C / 250 bara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 6
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|250
|Dužina (m)
|15
|Priključni navoj
|2 x EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,9