Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Visokopritisno crevo dužine 15 m (ID 6), odobreno za prostor u kome se rukuje hranom, sa AVS priključkom za motalicu, EASY!Lock spojnicom i sivom oblogom koja ne ostavlja tragove.

Visokopritisno crevo dužine 15 m (DN 6) sa patentiranom (rotirajućom) AVS spojnicom pištolja sa okidačem. Zaštitna obloga creva ne ostavlja tragove boje, pa se koristi u pogonima za preradu hrane. DN 6 / 155 °C / 250 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 6
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 250
Dužina (m) 15
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 2,9
Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock