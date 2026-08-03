Crevo visokog pritiska za hranu, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Visokopritisno crevo dužine 15 m (ID 6), odobreno za prostor u kome se rukuje hranom, sa AVS priključkom za motalicu, EASY!Lock spojnicom i sivom oblogom koja ne ostavlja tragove.