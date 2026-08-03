Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Crevo visokog pritiska od 20 m (DN 6) sa patentiranim AVS priključkom za pištolj (sa mogućnošću rotacije). Vanjska koža koja ne ostavlja tragove za upotrebu u prehrambenoj industriji. 8/155 ° C / 250 bara.
Crevo visokog pritiska od 20 m (DN 6) sa patentiranim AVS priključkom za pištolj (sa mogućnošću rotacije). Vanjska koža koja ne ostavlja tragove za upotrebu u prehrambenoj industriji. 8/155 ° C / 250 bara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 8
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|250
|Dužina (m)
|20
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,5