Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Pogodno za prehrambenu industriju: visokopritisno crevo dužine 20 m (ID 8) sa sivim zaštitnim slojem koji ne ostavlja tragove, ANTI!Twist sistemom i EASY!Lock ručnim spojnicama.

Visokopritisno crevo dužine 20 m (DN 8) sa navojnom spojnicom. Zaštitna obloga creva ne ostavlja tragove boje, pa se koristi u pogonima za preradu hrane. Spojnice M 22 x 1,5 na oba kraja, sa zaštitom od preklapanja. Dodatni podaci: NW 8 / 155 °C / 250 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 250
Dužina (m) 20
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 4,6
Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock