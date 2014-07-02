Crevo visokog pritiska za hranu, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo

Longlife HD crevo za upotrebu u prehrambenoj industriji. Spoljni poklopac otporan na životinjske masti, materijal koji ne boji. Sa patentiranim AVS priključkom u pištolju (sa mogućnošću rotacije)

NW 6/155°C/400 bara

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 20
Priključni navoj 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS-priključak za motalicu za crevo
Težina sa ambalažom (kg) 6,7