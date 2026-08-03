Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nominalna širina ( )
|ID 8
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|400
|Dužina (m)
|1,5
|Priključni navoj
|1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G