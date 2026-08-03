Crevo visokog pritiska zakrivljeno, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Za spajanje na bubnjeve za creva: crevo visokog pritiska, sa priključkom M 22 × 1,5 i zaobljenim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem 1,5 m dugo i pogodan za radne pritiske do 400 bara.

Specifikacije

Tehnički podaci

Nominalna širina ( ) ID 8
Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 400
Dužina (m) 1,5
Priključni navoj 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,7