Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar
Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).
Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 20 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).
Obeležja i prednosti
Naročito fleksibilno PVC-kompresorskoo crevo
- Minimalna težina i optimalno rukovanje.
- Otpornost na pritisak do 120 bar.
Priključak: 1/8"
- Kompatibilnost sa mlaznicama za čišćenje cevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|140
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Dužina (m)
|20
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,7
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