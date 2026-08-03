Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar

Crevo za čišćenje dužine 20 m je veoma fleksibilno crevo visokog pritiska za čišćenje unutrašnjosti cevi (navojna spojnica mlaznice R 1/8).

Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 20 m (DN 6) za čišćenje cevi do pritiska od 220 bara (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).

Obeležja i prednosti
Naročito fleksibilno kompresorsko crevo sa gumenim spoljašnjim pokrivačem i čeličnim opletom
  • Idealno rukovanje prilikom čišćenja cevi, takođe mogu da se savladaju uzana mesta.
  • Visok stepen otpornosti na habanje i dug vek trajanja.
  • Otpornost na pritisak do 250 bar.
Priključak: 1/8"
  • Kompatibilnost sa mlaznicama za čišćenje cevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. pritisak (bar) 250
Priključni navoj M22 x 1,5
Dužina (m) 20
Težina sa ambalažom (kg) 3
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