Crevo za čišćenje cevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar
Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).
Fleksibilno visokopritisno crevo dužine 30 m (DN 6) za čišćenje cevi (navojna spojnica za mlaznicu R 1/8).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. pritisak (bar)
|140
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Dužina (m)
|30
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,4
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