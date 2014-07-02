Crevo za izjednačenje pritiska
Crevo za izjednačenje pritiska služi kao crevo za povezivanje između automatskih pumpi odnosno sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva vodom i krutih sistema cevovoda.
Idealna povezanost za kompenzaciju kolebanja pritiska u sistemima za vodosnabdevanje domaćinstva. 1 m dugo crevo za prigušenje zvuka i kompenzaciju pritiska sa prečnikom 3/4" služi kao crevo za spajanje između automatskih pumpi odnosno sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva vodom i krutih sistema cevovoda. Elastično unutrašnje crevo od silikona obezbeđuje kompenzaciju pritiska i izjednačava pad pritiska u kućištu. Tako unutrašnje istezanje u crevu sprečava, da se pumpa povremeno uključuje i isključuje. Istovremeno nastaje manje vibracija. Ovo opet dovodi do znatne redukcije buke. Crevo pod pritiskom je na obe strane opremljeno sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Obeležja i prednosti
Elastično unutrašnje crevo od silikona
- Istezanje elastičnog unutrašnjeg creva sprečava, da se pumpa pri padu pritiska povremeno uključuje i isključuje. Pad pritiska se dakle kompenzuje i pumpa pouzdano radi.
Fleksibilno crevo
- Tako nastaje manje vibracija a prenos buke na krute cevovodne sisteme se znatno smanjuje.
Crevo za povezivanje kod krutih cevovoda
- Da bi se uspostavio spoj sa automatskom pumpom za vodosnabdevanje domaćinstva. Sistemi cevovoda najčešće ne dosežu do mesta postavljanja pumpe. Preporučuje se da se pumpa poveže sa cevovodom putem fleksibilnog creva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|3/4″
|Dužina creva (m)
|1
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|270 x 275 x 55
Područja primene
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.