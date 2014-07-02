Idealna povezanost za kompenzaciju kolebanja pritiska u sistemima za vodosnabdevanje domaćinstva. 1 m dugo crevo za prigušenje zvuka i kompenzaciju pritiska sa prečnikom 3/4" služi kao crevo za spajanje između automatskih pumpi odnosno sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva vodom i krutih sistema cevovoda. Elastično unutrašnje crevo od silikona obezbeđuje kompenzaciju pritiska i izjednačava pad pritiska u kućištu. Tako unutrašnje istezanje u crevu sprečava, da se pumpa povremeno uključuje i isključuje. Istovremeno nastaje manje vibracija. Ovo opet dovodi do znatne redukcije buke. Crevo pod pritiskom je na obe strane opremljeno sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).