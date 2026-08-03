DB 24 Dirt blaster

Rotirajuća mlaznica za uređaj za pranje pod srednjim pritiskom KHB i Outdoor Cleaner OC 6-18 snažno i efikasno uklanja tvrdokornu prljavštinu. Takođe je idealna za čišćenje uskih prostora.

Čist učinak: Sa svojim rotirajućim vodenim mlazom, DB 24 rotirajuća mlaznica za prljavštinu posebno efikasno uklanja tvrdokornu prljavštinu, a takođe je idealna za čišćenje pukotina, procepa i drugih uskih prostora. Quick Connect adapter čini promenu na drugi pribor brzom i lakom. Rotirajuća mlaznica je kompatibilna sa svim ručnim bežičnim čistačima srednjeg pritiska iz KHB serije i sa svim OC 6-18 modelima čistača za spoljnu upotrebu.

Obeležja i prednosti
Rotirajući tačkasti mlaz
  • Jači učinak čišćenja za tvrdokornu prljavštinu ili u uskim prostorima kao što su pukotine i procepi.
Quick Connect priključak
  • Jednostavna i brza zamena dodataka.
Kompaktan dizajn
  • Jednostavno skladištenje i transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 106 x 42 x 44
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Balkon
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Dekorativni predmeti (saksije za cveće itd)
  • Baštenski alati i oprema
  • Igračke za baštu
  • Korpe i ležajevi za kućne ljubimce
  • Kante za smeće
  • Motocikli i skuteri
  • Felne