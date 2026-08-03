Čist učinak: Sa svojim rotirajućim vodenim mlazom, DB 24 rotirajuća mlaznica za prljavštinu posebno efikasno uklanja tvrdokornu prljavštinu, a takođe je idealna za čišćenje pukotina, procepa i drugih uskih prostora. Quick Connect adapter čini promenu na drugi pribor brzom i lakom. Rotirajuća mlaznica je kompatibilna sa svim ručnim bežičnim čistačima srednjeg pritiska iz KHB serije i sa svim OC 6-18 modelima čistača za spoljnu upotrebu.