DB 24 Dirt blaster
Rotirajuća mlaznica za uređaj za pranje pod srednjim pritiskom KHB i Outdoor Cleaner OC 6-18 snažno i efikasno uklanja tvrdokornu prljavštinu. Takođe je idealna za čišćenje uskih prostora.
Čist učinak: Sa svojim rotirajućim vodenim mlazom, DB 24 rotirajuća mlaznica za prljavštinu posebno efikasno uklanja tvrdokornu prljavštinu, a takođe je idealna za čišćenje pukotina, procepa i drugih uskih prostora. Quick Connect adapter čini promenu na drugi pribor brzom i lakom. Rotirajuća mlaznica je kompatibilna sa svim ručnim bežičnim čistačima srednjeg pritiska iz KHB serije i sa svim OC 6-18 modelima čistača za spoljnu upotrebu.
Obeležja i prednosti
Rotirajući tačkasti mlaz
- Jači učinak čišćenja za tvrdokornu prljavštinu ili u uskim prostorima kao što su pukotine i procepi.
Quick Connect priključak
- Jednostavna i brza zamena dodataka.
Kompaktan dizajn
- Jednostavno skladištenje i transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|106 x 42 x 44
Područja primene
- Balkon
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Dekorativni predmeti (saksije za cveće itd)
- Baštenski alati i oprema
- Igračke za baštu
- Korpe i ležajevi za kućne ljubimce
- Kante za smeće
- Motocikli i skuteri
- Felne