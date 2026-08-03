Držač za mlaznicu

Držač mlaznice za beskontaktno prebacivanje sa tačkastog na lepezasti mlaz, kao i za ubrizgavanje deterdženta pod niskim pritiskom putem narezane navrtke. bez umetka za mlaznicu. (dodatna snažna mlaznica specifična za tip uređaja)

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,2