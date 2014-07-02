Držač za rotirajući deo od nerđajućeg čelika

Okretni zidni nosač od nerđajućeg čelika (za 2.641-866). Ovo omogućava maksimalnu fleksibilnost i udobnost prilikom rukovanja HD crevom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina sa ambalažom (kg) 1,8
Kompatibilni uređaji