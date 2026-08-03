Dugoročni filter
Dugotrajni filter kod uređaja VC 5 pouzdano filtrira sitnu prašinu. Smešten u filterskoj kaseti, jednostavno se vadi i čisti.
Dugotrajni filter kod uređaja VC 5 pouzdano filtrira sitnu prašinu. Budući da je smešten u filterskoj kaseti koja se praktično vadi, jednostavno se menja. Filter je po potrebi moguće očistiti i tako što se ispraši.
Obeležja i prednosti
Odgovara Kärcher kompaktnim usisivačima VC 5
Pouzdano filtrira sitnu prašinu
Smešten u filtersku kasetu pa se zato jednostavno vadi
Jednostavno se ručno čisti lupanjem
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|98 x 94 x 93
Područja primene
- Suva prljavština