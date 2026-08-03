Dugoročni filter

Dugotrajni filter kod uređaja VC 5 pouzdano filtrira sitnu prašinu. Smešten u filterskoj kaseti, jednostavno se vadi i čisti.

Dugotrajni filter kod uređaja VC 5 pouzdano filtrira sitnu prašinu. Budući da je smešten u filterskoj kaseti koja se praktično vadi, jednostavno se menja. Filter je po potrebi moguće očistiti i tako što se ispraši.

Obeležja i prednosti
Odgovara Kärcher kompaktnim usisivačima VC 5
Pouzdano filtrira sitnu prašinu
Smešten u filtersku kasetu pa se zato jednostavno vadi
Jednostavno se ručno čisti lupanjem
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 98 x 94 x 93
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Suva prljavština