Zahvaljujući robusnom kućištu ojačanog niklovanjem, inovativni DUO Advanced 1 raspršivač pene pogodan je i za visokopritisno čišćenje agresivnim deterdžentima. Pogodan za Kärcher čistače pod pritiskom koji imaju protok od 400 do 600 l/h, raspršivač pene korisnicima omogućava da se direktno prebace na visokopritisnu mlaznicu. Osim toga, raspršivač ima dvolitarski, ergonomski i čvrst kontejner za deterdžent sa dodatnim rukohvatom na vratu i prilično velikim otvorom za punjenje. Pored toga, ugao raspršivanja se kod DUO Advanced 1 raspršivača pene fleksibilno podešava, a preciznost pri doziranju deterdženta ostvaruje se u tri faze kako bi se postigla tačnost u određivanju potrebne količine. Integrisani zatvarač je efikasan u sprečavanju nenamerne promene načina doziranja deterdženta.