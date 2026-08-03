DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom, 400 l/h - 600 l/h

DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom ima dvolitarski rezervoar i direktni prekidač za čišćenje pod visokim pritiskom. Pogodan za Kärcher čistače pod pritiskom koji imaju protok od 400 do 600 l/h.

Zahvaljujući robusnom kućištu ojačanog niklovanjem, inovativni DUO Advanced 1 raspršivač pene pogodan je i za visokopritisno čišćenje agresivnim deterdžentima. Pogodan za Kärcher čistače pod pritiskom koji imaju protok od 400 do 600 l/h, raspršivač pene korisnicima omogućava da se direktno prebace na visokopritisnu mlaznicu. Osim toga, raspršivač ima dvolitarski, ergonomski i čvrst kontejner za deterdžent sa dodatnim rukohvatom na vratu i prilično velikim otvorom za punjenje. Pored toga, ugao raspršivanja se kod DUO Advanced 1 raspršivača pene fleksibilno podešava, a preciznost pri doziranju deterdženta ostvaruje se u tri faze kako bi se postigla tačnost u određivanju potrebne količine. Integrisani zatvarač je efikasan u sprečavanju nenamerne promene načina doziranja deterdženta.

Obeležja i prednosti
DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom, 400 l/h - 600 l/h: Mogućnost direktne promene hemikalija i visokopritisnog čišćenja
Mogućnost direktne promene hemikalija i visokopritisnog čišćenja
Ušteda vremena, jer nema potrebe stavljati mlaznu cev ili dodatnu opremu.
DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom, 400 l/h - 600 l/h: Ergonomski, dvolitarski kontejner za deterdžent
Ergonomski, dvolitarski kontejner za deterdžent
Omogućava da se dugotrajni poslovi čišćenja završe bez napora.
DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom, 400 l/h - 600 l/h: Doziranje deterdženta preko integrisanog zatvarača
Doziranje deterdženta preko integrisanog zatvarača
Olakšava precizno, trofazno doziranje deterdženta. Za optimalni kvalitet pene. Sprečava potencijalno predoziranje deterdženta.
Izdržljivo niklovano kućište
  • Veoma robusna i dugotrajna izvedba.
  • Olakšava upotrebu agresivnih deterdženata tamo gde je to potrebno.
Fleksibilno podešavanje ugla raspršivanja
  • Veoma precizno usmeravanje pene.
  • Omogućava bezbedan rad sa većih udaljenosti.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 400 - 600
Mlazna veličina (mm) 38
Maks. pritisak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Kapacitet rezervoara (l) 2
Temperature (°C) max. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 1,5
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Područja primene
  • Čišćenje vozila i mašina u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
  • Građevinarstvo (čišćenje građevinskih mašina, skela, oplata, opreme)
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