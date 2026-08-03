DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom, 400 l/h - 600 l/h
DUO Advanced 1 raspršivač pene s posudom ima dvolitarski rezervoar i direktni prekidač za čišćenje pod visokim pritiskom. Pogodan za Kärcher čistače pod pritiskom koji imaju protok od 400 do 600 l/h.
Zahvaljujući robusnom kućištu ojačanog niklovanjem, inovativni DUO Advanced 1 raspršivač pene pogodan je i za visokopritisno čišćenje agresivnim deterdžentima. Pogodan za Kärcher čistače pod pritiskom koji imaju protok od 400 do 600 l/h, raspršivač pene korisnicima omogućava da se direktno prebace na visokopritisnu mlaznicu. Osim toga, raspršivač ima dvolitarski, ergonomski i čvrst kontejner za deterdžent sa dodatnim rukohvatom na vratu i prilično velikim otvorom za punjenje. Pored toga, ugao raspršivanja se kod DUO Advanced 1 raspršivača pene fleksibilno podešava, a preciznost pri doziranju deterdženta ostvaruje se u tri faze kako bi se postigla tačnost u određivanju potrebne količine. Integrisani zatvarač je efikasan u sprečavanju nenamerne promene načina doziranja deterdženta.
Obeležja i prednosti
Mogućnost direktne promene hemikalija i visokopritisnog čišćenjaUšteda vremena, jer nema potrebe stavljati mlaznu cev ili dodatnu opremu.
Ergonomski, dvolitarski kontejner za deterdžentOmogućava da se dugotrajni poslovi čišćenja završe bez napora.
Doziranje deterdženta preko integrisanog zatvaračaOlakšava precizno, trofazno doziranje deterdženta. Za optimalni kvalitet pene. Sprečava potencijalno predoziranje deterdženta.
Izdržljivo niklovano kućište
- Veoma robusna i dugotrajna izvedba.
- Olakšava upotrebu agresivnih deterdženata tamo gde je to potrebno.
Fleksibilno podešavanje ugla raspršivanja
- Veoma precizno usmeravanje pene.
- Omogućava bezbedan rad sa većih udaljenosti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 600
|Mlazna veličina (mm)
|38
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Kapacitet rezervoara (l)
|2
|Temperature (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,5
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Čišćenje vozila i mašina u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Građevinarstvo (čišćenje građevinskih mašina, skela, oplata, opreme)
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