DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h - 800 l/h

Za perače pod pritiskom bez servo upravljanja: DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom impresionira mogućnošću za direktno prebacivanje na čišćenje pod visokim pritiskom i dvolitarskim rezervoarom.

Uz DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, Kärcher pruža savršeno rešenje za zadatke čišćenja u vidu raspršivača pene za perače pod pritiskom sa protokom od 700 do 800 l/h koji nemaju servo upravljanje. Raspršivač pene korisnicima omogućava da se odmah prebace na rad pod visokim pritiskom. Zahvaljujući svom robusnom kućištu ojačanog niklovanjem, on je savršeno pogodan i za upotrebu agresivnih deterdženata, a može se i nositi zahvaljujući čvrstom, dvolitarskom rezervoaru sa velikim otvorom za punjenje i dodatnim rukohvatom ugrađenim u vrat. Ugao raspršivanja DUO Advanced 2 raspršivača pene s posudom može se fleksibilno podešavati po potrebi, a integrisani zatvarač sa preciznim, trofaznim doziranjem deterdženta efikasno sprečava nenamernu promenu podešavanja.

Obeležja i prednosti
DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h - 800 l/h: Mogućnost direktne promene hemikalija i visokopritisnog čišćenja
Mogućnost direktne promene hemikalija i visokopritisnog čišćenja
Ušteda vremena, jer nema potrebe stavljati mlaznu cev ili dodatnu opremu.
DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h - 800 l/h: Ergonomski, dvolitarski kontejner za deterdžent
Ergonomski, dvolitarski kontejner za deterdžent
Omogućava da se dugotrajni poslovi čišćenja završe bez napora.
DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h - 800 l/h: Doziranje deterdženta preko integrisanog zatvarača
Doziranje deterdženta preko integrisanog zatvarača
Olakšava precizno, trofazno doziranje deterdženta. Za optimalni kvalitet pene. Sprečava potencijalno predoziranje deterdženta.
Izdržljivo niklovano kućište
  • Veoma robusna i dugotrajna izvedba.
  • Olakšava upotrebu agresivnih deterdženata tamo gde je to potrebno.
Fleksibilno podešavanje ugla raspršivanja
  • Veoma precizno usmeravanje pene.
  • Omogućava bezbedan rad sa većih udaljenosti.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 700 - 800
Mlazna veličina (mm) 45
Maks. pritisak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Kapacitet rezervoara (l) 2
Temperature (°C) max. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 1,5
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Područja primene
  • Čišćenje vozila i mašina u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
  • Građevinarstvo (čišćenje građevinskih mašina, skela, oplata, opreme)
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