Uz DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, Kärcher pruža savršeno rešenje za zadatke čišćenja u vidu raspršivača pene za perače pod pritiskom sa protokom od 700 do 800 l/h koji nemaju servo upravljanje. Raspršivač pene korisnicima omogućava da se odmah prebace na rad pod visokim pritiskom. Zahvaljujući svom robusnom kućištu ojačanog niklovanjem, on je savršeno pogodan i za upotrebu agresivnih deterdženata, a može se i nositi zahvaljujući čvrstom, dvolitarskom rezervoaru sa velikim otvorom za punjenje i dodatnim rukohvatom ugrađenim u vrat. Ugao raspršivanja DUO Advanced 2 raspršivača pene s posudom može se fleksibilno podešavati po potrebi, a integrisani zatvarač sa preciznim, trofaznim doziranjem deterdženta efikasno sprečava nenamernu promenu podešavanja.