DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, 700 l/h - 800 l/h
Za perače pod pritiskom bez servo upravljanja: DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom impresionira mogućnošću za direktno prebacivanje na čišćenje pod visokim pritiskom i dvolitarskim rezervoarom.
Uz DUO Advanced 2 raspršivač pene s posudom, Kärcher pruža savršeno rešenje za zadatke čišćenja u vidu raspršivača pene za perače pod pritiskom sa protokom od 700 do 800 l/h koji nemaju servo upravljanje. Raspršivač pene korisnicima omogućava da se odmah prebace na rad pod visokim pritiskom. Zahvaljujući svom robusnom kućištu ojačanog niklovanjem, on je savršeno pogodan i za upotrebu agresivnih deterdženata, a može se i nositi zahvaljujući čvrstom, dvolitarskom rezervoaru sa velikim otvorom za punjenje i dodatnim rukohvatom ugrađenim u vrat. Ugao raspršivanja DUO Advanced 2 raspršivača pene s posudom može se fleksibilno podešavati po potrebi, a integrisani zatvarač sa preciznim, trofaznim doziranjem deterdženta efikasno sprečava nenamernu promenu podešavanja.
Obeležja i prednosti
Mogućnost direktne promene hemikalija i visokopritisnog čišćenjaUšteda vremena, jer nema potrebe stavljati mlaznu cev ili dodatnu opremu.
Ergonomski, dvolitarski kontejner za deterdžentOmogućava da se dugotrajni poslovi čišćenja završe bez napora.
Doziranje deterdženta preko integrisanog zatvaračaOlakšava precizno, trofazno doziranje deterdženta. Za optimalni kvalitet pene. Sprečava potencijalno predoziranje deterdženta.
Izdržljivo niklovano kućište
- Veoma robusna i dugotrajna izvedba.
- Olakšava upotrebu agresivnih deterdženata tamo gde je to potrebno.
Fleksibilno podešavanje ugla raspršivanja
- Veoma precizno usmeravanje pene.
- Omogućava bezbedan rad sa većih udaljenosti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|700 - 800
|Mlazna veličina (mm)
|45
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Kapacitet rezervoara (l)
|2
|Temperature (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,5
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Čišćenje vozila i mašina u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Građevinarstvo (čišćenje građevinskih mašina, skela, oplata, opreme)
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