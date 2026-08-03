DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h

Duo advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.

Zahvaljujući niklovanju njegovog kućišta, visokokvalitetni duo advanced 3 raspršivač pene sa fleksibilnim podešavanjem ugla raspršivanja posebno je dobro opremljen za primenu agresivnih deterdženata. dizajniran za zadatke čišćenja pomoću kärcher perača pod pritiskom sa funkcijama servo upravljanja i protokom od 900 do 2500 l/h, raspršivač pene korisnicima omogućava da se odmah prebace na visokopritisnu mlaznicu. pored toga, duo advanced 3 ima čvrst, ergonomski dvolitarski kontejner za deterdžent sa dodatnim rukohvatom na vratu i velikim otvorom za punjenje. nenamerna promena podešavanja načina doziranja sredstva za čišćenje praktično je nemoguća zahvaljujući mogućnosti za trofazno doziranje preko integrisanog zatvarača.

Obeležja i prednosti
DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h: Mogućnost direktne promene hemikalija i visokopritisnog čišćenja
Mogućnost direktne promene hemikalija i visokopritisnog čišćenja
Ušteda vremena, jer nema potrebe stavljati mlaznu cev ili dodatnu opremu.
DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h: Ergonomski, dvolitarski kontejner za deterdžent
Ergonomski, dvolitarski kontejner za deterdžent
Omogućava da se dugotrajni poslovi čišćenja završe bez napora.
DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h: Doziranje deterdženta preko integrisanog zatvarača
Doziranje deterdženta preko integrisanog zatvarača
Olakšava precizno, trofazno doziranje deterdženta. Za optimalni kvalitet pene. Sprečava potencijalno predoziranje deterdženta.
Izdržljivo niklovano kućište
  • Veoma robusna i dugotrajna izvedba.
  • Olakšava upotrebu agresivnih deterdženata tamo gde je to potrebno.
Fleksibilno podešavanje ugla raspršivanja
  • Veoma precizno usmeravanje pene.
  • Omogućava bezbedan rad sa većih udaljenosti.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 900 - 2500
Mlazna veličina (mm) 38
Maks. pritisak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Kapacitet rezervoara (l) 2
Temperature (°C) max. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 1,5
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Područja primene
  • Čišćenje vozila i mašina u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
  • Građevinarstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
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