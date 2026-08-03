Zahvaljujući niklovanju njegovog kućišta, visokokvalitetni duo advanced 3 raspršivač pene sa fleksibilnim podešavanjem ugla raspršivanja posebno je dobro opremljen za primenu agresivnih deterdženata. dizajniran za zadatke čišćenja pomoću kärcher perača pod pritiskom sa funkcijama servo upravljanja i protokom od 900 do 2500 l/h, raspršivač pene korisnicima omogućava da se odmah prebace na visokopritisnu mlaznicu. pored toga, duo advanced 3 ima čvrst, ergonomski dvolitarski kontejner za deterdžent sa dodatnim rukohvatom na vratu i velikim otvorom za punjenje. nenamerna promena podešavanja načina doziranja sredstva za čišćenje praktično je nemoguća zahvaljujući mogućnosti za trofazno doziranje preko integrisanog zatvarača.