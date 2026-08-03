DUO Advanced 3 raspršivač pene s posudom, 900 l/h - 2500 l/h
Duo advanced 3 raspršivač pene s posudom, dizajniran za upotrebu sa agresivnim deterdžentima. sa trenutnim prebacivanjem na visokopritisno čišćenje, podešavanjem ugla raspršivanja i dvolitarskim rezervoarom.
Zahvaljujući niklovanju njegovog kućišta, visokokvalitetni duo advanced 3 raspršivač pene sa fleksibilnim podešavanjem ugla raspršivanja posebno je dobro opremljen za primenu agresivnih deterdženata. dizajniran za zadatke čišćenja pomoću kärcher perača pod pritiskom sa funkcijama servo upravljanja i protokom od 900 do 2500 l/h, raspršivač pene korisnicima omogućava da se odmah prebace na visokopritisnu mlaznicu. pored toga, duo advanced 3 ima čvrst, ergonomski dvolitarski kontejner za deterdžent sa dodatnim rukohvatom na vratu i velikim otvorom za punjenje. nenamerna promena podešavanja načina doziranja sredstva za čišćenje praktično je nemoguća zahvaljujući mogućnosti za trofazno doziranje preko integrisanog zatvarača.
Obeležja i prednosti
Mogućnost direktne promene hemikalija i visokopritisnog čišćenjaUšteda vremena, jer nema potrebe stavljati mlaznu cev ili dodatnu opremu.
Ergonomski, dvolitarski kontejner za deterdžentOmogućava da se dugotrajni poslovi čišćenja završe bez napora.
Doziranje deterdženta preko integrisanog zatvaračaOlakšava precizno, trofazno doziranje deterdženta. Za optimalni kvalitet pene. Sprečava potencijalno predoziranje deterdženta.
Izdržljivo niklovano kućište
- Veoma robusna i dugotrajna izvedba.
- Olakšava upotrebu agresivnih deterdženata tamo gde je to potrebno.
Fleksibilno podešavanje ugla raspršivanja
- Veoma precizno usmeravanje pene.
- Omogućava bezbedan rad sa većih udaljenosti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|900 - 2500
|Mlazna veličina (mm)
|38
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Kapacitet rezervoara (l)
|2
|Temperature (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,5
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Čišćenje vozila i mašina u automobilskoj industriji, na području industrije i poljoprivrede
- Građevinarstvo (čišćenje fasada, čišćenje građevinskih vozila i uređaja)
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