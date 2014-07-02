Dupla cev, 960 mm

Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).

Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. Radni pritisak (bar) 310
Dužina (mm) 960
Temperature (°C) max. 150
Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 1,6
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