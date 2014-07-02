Dupla cev, 960 mm
Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).
Dupla mlazna cev dužine 960 mm sa podešavanjem pritiska na rukohvatu pri maksimalnom protoku vode. Podesna za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. Radni pritisak (bar)
|310
|Dužina (mm)
|960
|Temperature (°C)
|max. 150
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,6
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