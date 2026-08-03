Easy Foam Set

HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznu cev.. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Pribor
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