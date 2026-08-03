Easy Foam Set
HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznu cev.. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
Kompatibilni uređaji
Pribor
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