Easy Foam set sa injektorom za sredstvo za čišćenje

HD sistem za penu za mobilne uređaje i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za penu za priključak na HD mlaznicu i RM-HD injektor sa preciznim dozirnim ventilom 0-5%. Kompleti mlaznica za različite klase uređaje (vidi komplete mlaznica) moraju se naručiti odvojeno.