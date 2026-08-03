EASY!Force Advanced

Bez umora, umesto iscrpljivanja: EASY! Force visokopritisni pištolj koristi povratnu silu mlaza visokog pritiska i tako smanjuje silu zadržavanja na nulu za korisnika.

Revolucionarni koncept EASY! Force pištolja visokog pritiska osigurava potpuno novu udobnost rada bez zamora čak i tokom dugih vremenskih perioda. U ovom slučaju, koristi se povratna sila mlaza visokog pritiska kako bi se sila zadržavanja za korisnika smanjila na nulu. A što se tiče veka trajanja, pištolj visokog pritiska uverava zahvaljujući visokokvalitetnim materijalima: i kugla i zaptivno sedište ventila od keramike, što je mnogo teže nego bilo koje zamislive strane čestice. Potpuno keramički ventil obezbeđuje oko 5 puta duži radni vek u poređenju sa drugim pištoljima visokog pritiska.

Specifikacije

Tehnički podaci

Temperature (°C) max. 155
Maks. pritisak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,8
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