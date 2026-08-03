EASY!Force Ex
Odobreno u Ex-područjima, konstruisano za rad bez zamora: EASY! Force pištolj visokog pritiska smanjuje silu zadržavanja na nulu pomoću sile povratnog udarca mlaza visokog pritiska.
Siguran, izdržljiv i vrlo udoban: Novi EASY! Force visokopritisni pištolj potpuno uverava čak i kada se koristi u eksplozivno zaštićenim područjima. Potpuno keramički ventil garantuje do 5 puta duži radni vek od ostalih pištolja visokog pritiska na tržištu. Istovremeno, EASY! Force visokopritisni pištolj omogućava rad bez zamora upotrebom sile povratnog udarca mlaza visokog pritiska kako bi se smanjila zadržavajuća sila na nulu za korisnika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6