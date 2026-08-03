Siguran, izdržljiv i vrlo udoban: Novi EASY! Force visokopritisni pištolj potpuno uverava čak i kada se koristi u eksplozivno zaštićenim područjima. Potpuno keramički ventil garantuje do 5 puta duži radni vek od ostalih pištolja visokog pritiska na tržištu. Istovremeno, EASY! Force visokopritisni pištolj omogućava rad bez zamora upotrebom sile povratnog udarca mlaza visokog pritiska kako bi se smanjila zadržavajuća sila na nulu za korisnika.