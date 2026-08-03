Upotrebom povratne sile mlaza visokog pritiska, EASY! Force visokopritisni pištolj za prehrambenu industriju smanjuje silu zadržavanja za korisnika gotovo na nulu. Kugla i zaptivna sedišta njihovih ventila izrađena su od izuzetno robusne keramike i odupiru se svim mogućim stranim česticama. Na taj način celokupan keramički ventil obezbeđuje do 5 puta duži radni vek od ostalih pištolja visokog pritiska.