EASY!Force Food
Savršen za prehrambenu industriju: EASY! Force visokopritisni pištolj sa punim keramičkim ventilom omogućava rad bez zamaranja jer korisnik ne mora koristiti praktično nikakvu moć zadržavanja.
Upotrebom povratne sile mlaza visokog pritiska, EASY! Force visokopritisni pištolj za prehrambenu industriju smanjuje silu zadržavanja za korisnika gotovo na nulu. Kugla i zaptivna sedišta njihovih ventila izrađena su od izuzetno robusne keramike i odupiru se svim mogućim stranim česticama. Na taj način celokupan keramički ventil obezbeđuje do 5 puta duži radni vek od ostalih pištolja visokog pritiska.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Temperature (°C)
|max. 155
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7