Ekstra duga mlaznica za fuge
Ekstra duga mlaznica za fuge (350 mm) od nezapaljivog materijala za usisavanje hladnog pepela. Pogodan za sve Kärcher usisivače za pepeo i suvo usisavanje kod kuće i u bašti.
Ekstra duga mlaznica za fuge (350 mm) izrađena je od nezapaljivog materijala i služi za usisavanje hladnog pepela na teško dostupnim mestima, na primer u kaminu, kaljavoj peći ili roštilju. Ekstra duga mlaznica za fuge pogodna je kao dodatni pribor za sve usisivače za pepeo i suvo usisavanje kod kuće i u bašti.
Obeležja i prednosti
Pogodno za Kärcher usisivače za pepeo
Izrađeno od nezapaljivog materijala
Posebno duga za teško pristupačna mesta u kaminu, kaljevoj peći ili roštilju
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|350 x 41 x 41
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Kamini, peći i druga ložišta
- Roštilj