Ekstra duga mlaznica za fuge

Ekstra duga mlaznica za fuge (350 mm) od nezapaljivog materijala za usisavanje hladnog pepela. Pogodan za sve Kärcher usisivače za pepeo i suvo usisavanje kod kuće i u bašti.

Ekstra duga mlaznica za fuge (350 mm) izrađena je od nezapaljivog materijala i služi za usisavanje hladnog pepela na teško dostupnim mestima, na primer u kaminu, kaljavoj peći ili roštilju. Ekstra duga mlaznica za fuge pogodna je kao dodatni pribor za sve usisivače za pepeo i suvo usisavanje kod kuće i u bašti.

Obeležja i prednosti
Pogodno za Kärcher usisivače za pepeo
Izrađeno od nezapaljivog materijala
Posebno duga za teško pristupačna mesta u kaminu, kaljevoj peći ili roštilju
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Standardna nominalna širina (mm) 35
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 350 x 41 x 41
Područja primene
  • Kamini, peći i druga ložišta
  • Roštilj