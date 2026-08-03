Ekstra duga mlaznica za fuge (350 mm) izrađena je od nezapaljivog materijala i služi za usisavanje hladnog pepela na teško dostupnim mestima, na primer u kaminu, kaljavoj peći ili roštilju. Ekstra duga mlaznica za fuge pogodna je kao dodatni pribor za sve usisivače za pepeo i suvo usisavanje kod kuće i u bašti.