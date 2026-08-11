Elektronski prekidač za pritisak pri potrošnji vode na potisnoj strani automatski uključuje pumpu i opet isključuje. Ako na usisnoj strani kroz pumpu ne teče voda – npr. kada je rezervoar za vodu prazan – zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja i automatski je isključuje. Idealno rešenje za prepravku baštenske pumpe u automatsku pumpu za vodosnabdevanje domaćinstva. Elektronski prekidač za pritisak može da se nabavi sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).