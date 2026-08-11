Elektronski prekidač za pritisak sa zaštitom pumpe od rada na suvo
Elektronski prekidač za pritisak pri potrošnji vode automatski uključuje i opet isključuje pumpu. Dodatna zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja na taj način što se automatski isključuje, kada ne teče voda.
Elektronski prekidač za pritisak pri potrošnji vode na potisnoj strani automatski uključuje pumpu i opet isključuje. Ako na usisnoj strani kroz pumpu ne teče voda – npr. kada je rezervoar za vodu prazan – zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja i automatski je isključuje. Idealno rešenje za prepravku baštenske pumpe u automatsku pumpu za vodosnabdevanje domaćinstva. Elektronski prekidač za pritisak može da se nabavi sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Obeležja i prednosti
Elektronski prekidač za pritisak
- Kada je potrebna voda, automatski uključuje i opet isključuje pumpu.
Elektronski prekidač za pritisak sa zaštitom pumpe od rada na suvo
- Idealna za prepravku baštenske pumpe u automatsku pumpu za vodosnabdevanje domaćinstva
Integrisana zaštita od rada na suvo
- Ako na usisnoj strani ne teče voda, zaštita od rada na suvo štiti pumpu od oštećenja i automatski je isključuje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|135 x 100 x 190
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Za zalivanje vrtova iz rezervoara za kišnicu, cisterni ili bunara, npr. prskalicama.