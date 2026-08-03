Kameni valjak FC 2 je savršen dodatak za dubinsko čišćenje neosetljivih tvrdih podova, kao što su kamen ili keramika (iako nije pogodan za osetljive podove od prirodnog kamena kao što su mermer ili terakota). Kompatibilan sa čistačem podova FC 2-4. Zahvaljujući integrisanim čekinjama, kameni valjak lako uklanja tvrdokornu prljavštinu i čak čini da pukotine, spojevi i neravne površine ponovo zablistaju. Pogodan za mašinsko pranje do 60 °C.