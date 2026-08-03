FC 2 stone roller
Čišćenje neosetljivih tvrdih podova i prljavih fuga ne može biti jednostavnije: sa kamenim valjkom za čistač podova FC 2-4, tvrdokorne mrlje nemaju šanse. Valjak se može prati u mašini na temperaturi do 60 °C.
Kameni valjak FC 2 je savršen dodatak za dubinsko čišćenje neosetljivih tvrdih podova, kao što su kamen ili keramika (iako nije pogodan za osetljive podove od prirodnog kamena kao što su mermer ili terakota). Kompatibilan sa čistačem podova FC 2-4. Zahvaljujući integrisanim čekinjama, kameni valjak lako uklanja tvrdokornu prljavštinu i čak čini da pukotine, spojevi i neravne površine ponovo zablistaju. Pogodan za mašinsko pranje do 60 °C.
Obeležja i prednosti
Prvoklasna mikrovlakana
- Optimalno odvajanje prljavštine i sakupljanje visoke prljavštine za savršene rezultate čišćenja.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Integrisane čekinje
- Za lako uklanjanje tvrdokornih prljavština.
- Ponovo će zablistati od čistoće čak i fuge i neravni podovi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|180 x 60 x 60
Područja primene
- Kameni podovi
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Spojevi pločica