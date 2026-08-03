Jednostavno čisto: univerzalni valjak za čistač podova Kärcher FC 2-4 obezbeđuje nežno mokro čišćenje i održavanje svih tvrdih podova – čak i parketa. Visokokvalitetni univerzalni valjak ne ostavlja dlačice, upijajući je i izuzetno izdržljiv. Valjak se takođe može prati u mašini za pranje veša na maksimalnoj temperaturi od 60 °C.