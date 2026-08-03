FC 2 universal roller (yellow)
Univerzalni valjak za nežno mokro čišćenje i negu svih tvrdih podova. Ne ostavlja dlačice, upijajući je i izdržljiv. Pogodno za mašinsko pranje na temperaturi do 60 °C.
Jednostavno čisto: univerzalni valjak za čistač podova Kärcher FC 2-4 obezbeđuje nežno mokro čišćenje i održavanje svih tvrdih podova – čak i parketa. Visokokvalitetni univerzalni valjak ne ostavlja dlačice, upijajući je i izuzetno izdržljiv. Valjak se takođe može prati u mašini za pranje veša na maksimalnoj temperaturi od 60 °C.
Obeležja i prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Naročito čisto
- Higijenski rad na različitim mestima primene (sanitarije, kuhinja, armature itd.)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|180 x 60 x 60
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Lakirani parket