Filter bag RCV 5 Base (Set of 3)

Visokokvalitetne flis filterske kese za multifunkcionalnu stanicu RVF 7 Comfort i stanicu za pražnjenje RCV 5 obezbeđuju lako i higijensko uklanjanje prljavštine i prašine.

Filterske kese napravljene od flisa otpornog na cepanje su prilagođene multifunkcionalnoj stanici RVF 7 i usisnoj stanici RCV 5 i impresioniraju izuzetno robusnim materijalom i visokim zadržavanjem prašine. Ovo osigurava konstantno visoku usisnu snagu stanice, što znači da se robotski usisivač može koristiti još autonomnije. Tri kese su uključene u obim isporuke.

Obeležja i prednosti
Flis materijal za odlično zadržavanje prašine i konstantnu snagu usisavanja
Flis materijal otporan na cepanje koji je posebno pogodan za duže primene
Zatvorljivi otvor za prašinu za higijensko odlaganje filterske kese
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 3
Boja bela
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 185 x 155 x 145
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi sa niskim vlaknima