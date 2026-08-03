Filter bag RCV 5 Base (Set of 3)
Visokokvalitetne flis filterske kese za multifunkcionalnu stanicu RVF 7 Comfort i stanicu za pražnjenje RCV 5 obezbeđuju lako i higijensko uklanjanje prljavštine i prašine.
Filterske kese napravljene od flisa otpornog na cepanje su prilagođene multifunkcionalnoj stanici RVF 7 i usisnoj stanici RCV 5 i impresioniraju izuzetno robusnim materijalom i visokim zadržavanjem prašine. Ovo osigurava konstantno visoku usisnu snagu stanice, što znači da se robotski usisivač može koristiti još autonomnije. Tri kese su uključene u obim isporuke.
Obeležja i prednosti
Flis materijal za odlično zadržavanje prašine i konstantnu snagu usisavanja
Flis materijal otporan na cepanje koji je posebno pogodan za duže primene
Zatvorljivi otvor za prašinu za higijensko odlaganje filterske kese
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|3
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|185 x 155 x 145
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Tepisi sa niskim vlaknima