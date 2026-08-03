Filterske kese napravljene od flisa otpornog na cepanje su prilagođene multifunkcionalnoj stanici RVF 7 i usisnoj stanici RCV 5 i impresioniraju izuzetno robusnim materijalom i visokim zadržavanjem prašine. Ovo osigurava konstantno visoku usisnu snagu stanice, što znači da se robotski usisivač može koristiti još autonomnije. Tri kese su uključene u obim isporuke.