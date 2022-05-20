Filter bag Renovation WD 4-6
Specijalna filter-kesa od netkanog tekstila za dugotrajnu usisnu snagu prilikom usisavanja fine prašine tokom renoviranja i rada sa električnim alatima. Pogodna za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.
Specijalne filter-kese od flisa Renovation KFI 489 su idealne za usisavanje suve i mokre prljavštine i takođe su savršeno pogodne za usisavanje fine prašine koja nastaje tokom radova na renoviranju i pri radu sa električnim alatima. Troslojni materijal od flisa izuzetne otpornosti na cepanje sa predfilterom osigurava da se površina filtera ne začepi i time obezbeđuje dugotrajnu usisnu snagu i optimalnu filtraciju prašine tokom upotrebe. Posebno razvijen za Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 4–7, KWD 4–6 i MV 4–6. Obim isporuke: četiri kese.
Obeležja i prednosti
Petoslojni flis materijal uklj. predfilter
- Za dugotrajnu usisnu snagu i optimalnu filtraciju prašine tokom upotrebe.
- Za neometan rad.
- Izuzetno otporan na cepanje, idealan za intenzivnu upotrebu.
Pogodno za Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 usisivače za mokro i suvo usisavanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|4
|Boja
|siva
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|265 x 185 x 68
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Fina prašina
- Suva prljavština
- Vlažna zemlja
- Servisna radionica
- Renoviranje