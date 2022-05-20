Filter bag Renovation WD 4-6

Specijalna filter-kesa od netkanog tekstila za dugotrajnu usisnu snagu prilikom usisavanja fine prašine tokom renoviranja i rada sa električnim alatima. Pogodna za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.

Specijalne filter-kese od flisa Renovation KFI 489 su idealne za usisavanje suve i mokre prljavštine i takođe su savršeno pogodne za usisavanje fine prašine koja nastaje tokom radova na renoviranju i pri radu sa električnim alatima. Troslojni materijal od flisa izuzetne otpornosti na cepanje sa predfilterom osigurava da se površina filtera ne začepi i time obezbeđuje dugotrajnu usisnu snagu i optimalnu filtraciju prašine tokom upotrebe. Posebno razvijen za Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 4–7, KWD 4–6 i MV 4–6. Obim isporuke: četiri kese.

Obeležja i prednosti
Petoslojni flis materijal uklj. predfilter
  • Za dugotrajnu usisnu snagu i optimalnu filtraciju prašine tokom upotrebe.
  • Za neometan rad.
  • Izuzetno otporan na cepanje, idealan za intenzivnu upotrebu.
Pogodno za Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 usisivače za mokro i suvo usisavanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 4
Boja siva
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 265 x 185 x 68
Područja primene
  • Fina prašina
  • Suva prljavština
  • Vlažna zemlja
  • Servisna radionica
  • Renoviranje