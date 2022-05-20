Specijalne filter-kese od flisa Renovation KFI 489 su idealne za usisavanje suve i mokre prljavštine i takođe su savršeno pogodne za usisavanje fine prašine koja nastaje tokom radova na renoviranju i pri radu sa električnim alatima. Troslojni materijal od flisa izuzetne otpornosti na cepanje sa predfilterom osigurava da se površina filtera ne začepi i time obezbeđuje dugotrajnu usisnu snagu i optimalnu filtraciju prašine tokom upotrebe. Posebno razvijen za Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 4–7, KWD 4–6 i MV 4–6. Obim isporuke: četiri kese.