Filter kese od flisa, 10 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine m. u poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. standard za t 10/1 i t 12/1.
Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine m. u poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. standard za t 10/1 i t 12/1. sadržaj: 10 komada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj (Kom)
|10
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|365 x 240 x 85