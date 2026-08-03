Filter kese od flisa, 10 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Izrazito otporne na kidanje, 3- slojne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine m. u poređenju sa papirnim filter kesama struktura od netkanog tekstila nudi 2 do 3 puta veću zapreminu. standard za t 10/1 i t 12/1.