Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica, 200 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prašine m, velikih potrošačkih jedinica

Izuzetno otporan na kidanje, 3-slojni, klasa prašne m. u poređenju sa papirnom filtrskom vrećicom, najmanje 2 do 3 puta veci volumen punjenja zbog strukture flisa. standard za t 10/1 i t 12/1.

Specifikacije

Tehnički podaci

Broj (Kom) 200
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 12,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 445 x 365 x 5