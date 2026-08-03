Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica, 200 Kom, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prašine m, velikih potrošačkih jedinica
Izuzetno otporan na kidanje, 3-slojni, klasa prašne m. u poređenju sa papirnom filtrskom vrećicom, najmanje 2 do 3 puta veci volumen punjenja zbog strukture flisa. standard za t 10/1 i t 12/1.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj (Kom)
|200
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|12,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|445 x 365 x 5