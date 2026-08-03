Filter set FCV4

Dvoslojni pouzdani Duo!Pure sistem filtera za Kärcher usisivač sa funkcijom brisanja FCV 4, koji se sastoji od ravnog naboranog filtera i sunđerastog filtera.

Višestepeni Duo!Pure filterski sistem za usisivač za mokro i suvo čišćenje FCV 4, koji se sastoji od ravnog naboranog filtera i sunđerastog filtera, pruža pouzdanu zaštitu od vlage i obezbeđuje odličnu filtraciju. Visokoefikasni ravni naborani filter efikasno hvata čak i najmanje čestice u vazduhu. Suvi režim je idealan za upotrebu na tepisima i stazama.

Obeležja i prednosti
Efikasan dvostepeni Duo!Pure sistem filtriranja
  • Pouzdana filtracija sa ravnim faltastim filterom i sunđerastim filterom
Brza i jednostavna zamena
Bezbedno i dugotrajno
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 60 x 70 x 30
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Enterijeri