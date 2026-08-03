Višestepeni Duo!Pure filterski sistem za usisivač za mokro i suvo čišćenje FCV 4, koji se sastoji od ravnog naboranog filtera i sunđerastog filtera, pruža pouzdanu zaštitu od vlage i obezbeđuje odličnu filtraciju. Visokoefikasni ravni naborani filter efikasno hvata čak i najmanje čestice u vazduhu. Suvi režim je idealan za upotrebu na tepisima i stazama.