Filter set FCV4
Dvoslojni pouzdani Duo!Pure sistem filtera za Kärcher usisivač sa funkcijom brisanja FCV 4, koji se sastoji od ravnog naboranog filtera i sunđerastog filtera.
Višestepeni Duo!Pure filterski sistem za usisivač za mokro i suvo čišćenje FCV 4, koji se sastoji od ravnog naboranog filtera i sunđerastog filtera, pruža pouzdanu zaštitu od vlage i obezbeđuje odličnu filtraciju. Visokoefikasni ravni naborani filter efikasno hvata čak i najmanje čestice u vazduhu. Suvi režim je idealan za upotrebu na tepisima i stazama.
Obeležja i prednosti
Efikasan dvostepeni Duo!Pure sistem filtriranja
- Pouzdana filtracija sa ravnim faltastim filterom i sunđerastim filterom
Brza i jednostavna zamena
Bezbedno i dugotrajno
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|60 x 70 x 30
Područja primene
- Enterijeri