Filter set KFL 1, FCV 2, FCV 3
Dvoslojni pouzdani Duo!Pure sistem filtera za Kärcher usisivače sa funkcijom brisanja KFL 1, FCV 2 i FCV 3, koji se sastoji od ravnog naboranog filtera i sunđerastog filtera.
Višestepeni Duo!Pure filterski sistem za usisivače za mokro i suvo čišćenje KFL 1, FCV 2 i FCV 3, koji se sastoji od ravnog naboranog filtera i sunđerastog filtera, pruža pouzdanu zaštitu od vlage i obezbeđuje odličnu filtraciju. Visokoefikasni ravni naborani filter efikasno hvata čak i najmanje čestice u vazduhu. Suvi režim je idealan za upotrebu na tepisima i stazama.
Obeležja i prednosti
Efikasan dvostepeni Duo!Pure sistem filtriranja
- Pouzdana filtracija sa ravnim faltastim filterom i sunđerastim filterom
Brza i jednostavna zamena
Bezbedno i dugotrajno
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|66 x 70 x 22
Područja primene
- Enterijeri