Višestepeni Duo!Pure filterski sistem za usisivače za mokro i suvo čišćenje KFL 1, FCV 2 i FCV 3, koji se sastoji od ravnog naboranog filtera i sunđerastog filtera, pruža pouzdanu zaštitu od vlage i obezbeđuje odličnu filtraciju. Visokoefikasni ravni naborani filter efikasno hvata čak i najmanje čestice u vazduhu. Suvi režim je idealan za upotrebu na tepisima i stazama.