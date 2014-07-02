Filterska kesa od flisa
Petoslojna filterska kesa od flisa, izuzetno otporna na cepanje, za dugotrajno veliku snagu usisavanja i visok stepen zadržavanja prašine.
Filterska kesa od petoslojnog flisa, izuzetno otporna na cepanje, za dugotrajno veliku snagu usisavanja i visok stepen zadržavanja prašine. S praktičnim mehanizmom zatvaranja za higijensko vađenje.
Obeležja i prednosti
Kvalitetni materijal od flisa
- Vrlo veliki volumen apsorpcije nečistoće
- Posebno otporno na cepanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|5
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|200 x 150 x 10