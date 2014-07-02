Filterska kesa od flisa

Petoslojna filterska kesa od flisa, izuzetno otporna na cepanje, za dugotrajno veliku snagu usisavanja i visok stepen zadržavanja prašine.

Filterska kesa od petoslojnog flisa, izuzetno otporna na cepanje, za dugotrajno veliku snagu usisavanja i visok stepen zadržavanja prašine. S praktičnim mehanizmom zatvaranja za higijensko vađenje.

Obeležja i prednosti
Kvalitetni materijal od flisa
  • Vrlo veliki volumen apsorpcije nečistoće
  • Posebno otporno na cepanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 5
Boja bela
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 200 x 150 x 10
Kompatibilni uređaji