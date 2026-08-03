FJ 3

Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstava za negu na kamene i drvene površine i fasade.

FJ 3 mlaznica za penu sa izuzetno moćnom penom za lako čišćenje svih površina kao što su lak, staklo ili kamen. Idealna za vozila, zimske bašte, baštenski nameštaj, fasade, stepenice, kamp-prikolice, staze, zidove, venecijanere, terase, kolske prilaze itd. Zapremina posude je 0,3 litra. Sipajte Kärcher sredstvo za čišćenje direktno u mlaznicu za penu, priključite mlaznicu na pištolj za prskanje i nanesite penu. Stepen mlaza se može menjati po potrebi. Isperite mlaznicu za penu čistom vodom nakon upotrebe kako biste sprečili začepljenja uzrokovana ostacima sredstva za čišćenje. Prikladna za sve Kärcher kompresorske čistače klasa od K 2 do K 7. Odlično funkcioniše sa Kärcher Ultra Foam Cleaner sredstvom.

Obeležja i prednosti
Jednostavna zamena različitih sredstava za čišćenje
  • Naročito podesno za aplikaciju
Moćna adhezivna pena
  • Čišćenje svih površina bez muke
Transparentna posuda sredstva za čišćenje
  • Sadržaj posude je u svako doba na oku
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja tamnosiva boja
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 118 x 93 x 118
Kompatibilnost Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Vozila
  • Zimske bašte
  • Motocikli i skuteri
  • Terasa
  • Roletne
  • Staze
  • Ulazi (dvorišta), kolski prilazi
  • Bašta i kameni zidovi
  • Mobilne kućice