FJ 3
Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstava za negu na kamene i drvene površine i fasade.
FJ 3 mlaznica za penu sa izuzetno moćnom penom za lako čišćenje svih površina kao što su lak, staklo ili kamen. Idealna za vozila, zimske bašte, baštenski nameštaj, fasade, stepenice, kamp-prikolice, staze, zidove, venecijanere, terase, kolske prilaze itd. Zapremina posude je 0,3 litra. Sipajte Kärcher sredstvo za čišćenje direktno u mlaznicu za penu, priključite mlaznicu na pištolj za prskanje i nanesite penu. Stepen mlaza se može menjati po potrebi. Isperite mlaznicu za penu čistom vodom nakon upotrebe kako biste sprečili začepljenja uzrokovana ostacima sredstva za čišćenje. Prikladna za sve Kärcher kompresorske čistače klasa od K 2 do K 7. Odlično funkcioniše sa Kärcher Ultra Foam Cleaner sredstvom.
Obeležja i prednosti
Jednostavna zamena različitih sredstava za čišćenje
- Naročito podesno za aplikaciju
Moćna adhezivna pena
- Čišćenje svih površina bez muke
Transparentna posuda sredstva za čišćenje
- Sadržaj posude je u svako doba na oku
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|118 x 93 x 118
|Kompatibilnost
|Za starije prskalice pre 2010. god. (prskalica M, 96, 97): mora da se koristi adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- KHP 4 *AT
Područja primene
- Vozila
- Zimske bašte
- Motocikli i skuteri
- Terasa
- Roletne
- Staze
- Ulazi (dvorišta), kolski prilazi
- Bašta i kameni zidovi
- Mobilne kućice