Flat jet nozzle short power L2P
Idealna za abrazivne primene na teško dostupnim mestima, mlaznica sa ravnim mlazom kratke snage za upotrebu sa kerher sistemima za čišćenje suvim ledom. sa sistemom za brzu zamenu.
Obeležja i prednosti
Kratka pljosnata mlaznica koja se lako koristi
- Visoke performanse u laganom uklanjanju ekstremno upornih naslaga.
- Veoma mala potrošnja komprimovanog vazduha i CO₂.
Sistem za brzu zamenu
- Izuzetno lak za rukovanje i varijabilno podešavanje.
Robustan, izdržljiv dizajn
- Visokokvalitetna konstrukcija od nerđajućeg čelika i aluminijuma.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|97 x 22 x 22
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Područja primene
- Čišćenje kalupa i alata za livenje
- Za čišćenje mašina, komponenti motora, kalupa i zaptivnih površina
- Za skidanje boje sa mašinskih komponenti
- Za čišćenje baštenskog alata i robotskih kosačica