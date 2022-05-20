Specijalni ravni faltasti filter Renovation KFI 4440 je idealan za usisavanje fine i grube prljavštine i tečnosti. Takođe je posebno pogodan za usisavanje fine prašine koja nastaje tokom radova na renoviranju i pri radu sa električnim alatima. Poliesterski materijal čini filter otpornim na vlagu. Premaz protiv lepljenja takođe efikasno sprečava začepljenje filtera i obezbeđuje dugotrajnu usisnu snagu i optimalnu filtraciju prašine tokom upotrebe. Smešten u patentiranoj filterskoj kutiji, ravni faltasti filter se može zameniti izuzetno lako i brzo – sve bez kontakta sa prljavštinom: jednostavno otvorite filtersku kutiju, zamenite filter, zatvorite filtersku kutiju i gotovi ste. Posebno razvijen za Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 4–7, KWD 4–6 i MV 4–6.