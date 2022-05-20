Flat-pleated filter Renovation WD 4-6
Specijalni pljosnati naborani filter za dugotrajnu usisnu snagu prilikom usisavanja fine prašine tokom renoviranja i rada sa električnim alatima. Pogodan za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.
Specijalni ravni faltasti filter Renovation KFI 4440 je idealan za usisavanje fine i grube prljavštine i tečnosti. Takođe je posebno pogodan za usisavanje fine prašine koja nastaje tokom radova na renoviranju i pri radu sa električnim alatima. Poliesterski materijal čini filter otpornim na vlagu. Premaz protiv lepljenja takođe efikasno sprečava začepljenje filtera i obezbeđuje dugotrajnu usisnu snagu i optimalnu filtraciju prašine tokom upotrebe. Smešten u patentiranoj filterskoj kutiji, ravni faltasti filter se može zameniti izuzetno lako i brzo – sve bez kontakta sa prljavštinom: jednostavno otvorite filtersku kutiju, zamenite filter, zatvorite filtersku kutiju i gotovi ste. Posebno razvijen za Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 4–7, KWD 4–6 i MV 4–6.
Obeležja i prednosti
Poliesterski filterski materijal sa nelepljivim premazom
- Za dugotrajnu usisnu snagu i optimalnu filtraciju prašine tokom upotrebe.
- Za neometan rad.
- Otporno na vlagu i dugotrajno.
Patentirana tehnika skidanja filtera
- Za suvo i mokro usisavanje bez potrebe za dodatnom zamenom filtera
- Zamenite ravni faltasti filter za nekoliko sekundi rasklapanjem filterske kutije – bez kontakta sa prljavštinom.
Pogodno za Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 usisivače za mokro i suvo usisavanje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Fina prašina
- Fina prljavština
- Krupna prljavština
- Tečnosti
- Servisna radionica
- Renoviranje