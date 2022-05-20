Flat-pleated filter Renovation WD 4-6

Specijalni pljosnati naborani filter za dugotrajnu usisnu snagu prilikom usisavanja fine prašine tokom renoviranja i rada sa električnim alatima. Pogodan za Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje.

Specijalni ravni faltasti filter Renovation KFI 4440 je idealan za usisavanje fine i grube prljavštine i tečnosti. Takođe je posebno pogodan za usisavanje fine prašine koja nastaje tokom radova na renoviranju i pri radu sa električnim alatima. Poliesterski materijal čini filter otpornim na vlagu. Premaz protiv lepljenja takođe efikasno sprečava začepljenje filtera i obezbeđuje dugotrajnu usisnu snagu i optimalnu filtraciju prašine tokom upotrebe. Smešten u patentiranoj filterskoj kutiji, ravni faltasti filter se može zameniti izuzetno lako i brzo – sve bez kontakta sa prljavštinom: jednostavno otvorite filtersku kutiju, zamenite filter, zatvorite filtersku kutiju i gotovi ste. Posebno razvijen za Kärcher Home & Garden usisivače za mokro i suvo usisavanje WD 4–7, KWD 4–6 i MV 4–6.

Obeležja i prednosti
Poliesterski filterski materijal sa nelepljivim premazom
  • Za dugotrajnu usisnu snagu i optimalnu filtraciju prašine tokom upotrebe.
  • Za neometan rad.
  • Otporno na vlagu i dugotrajno.
Patentirana tehnika skidanja filtera
  • Za suvo i mokro usisavanje bez potrebe za dodatnom zamenom filtera
  • Zamenite ravni faltasti filter za nekoliko sekundi rasklapanjem filterske kutije – bez kontakta sa prljavštinom.
Pogodno za Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 usisivače za mokro i suvo usisavanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 163 x 104 x 50
Područja primene
  • Fina prašina
  • Fina prljavština
  • Krupna prljavština
  • Tečnosti
  • Servisna radionica
  • Renoviranje