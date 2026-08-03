Fleksibilna cev, 1050 mm

Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.

Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci, krovovi i blatobrani automobila, ali i pranju automobila odozdo.

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. Radni pritisak (bar) 210
Dužina (mm) 1050
Temperature (°C) max. 150
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 1,7
Videos
Kompatibilni uređaji
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.