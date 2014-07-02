Fleksibilna cev, 1050 mm
Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci.
Fleksibilna mlaznica dužine 1050 mm sa podešavanjem savijenosti luka u opsegu od 20° do 140°, posebno namenjena za čišćenje nepristupačnih mesta, kao što su oluci, krovovi i blatobrani automobila, ali i pranju automobila odozdo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. Radni pritisak (bar)
|210
|Dužina (mm)
|1050
|Temperature (°C)
|max. 150
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,4
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