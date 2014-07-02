Fleksibilno pljosnato crevo od PVC-a i tekstilnog umetka s pocinkovanom stezaljkom creva (25–40 mm) za transport vode. Kärcher komplet pljosnatih creva je prikladan za primenu na uranjajućim pumpama, pa je idealno rešenje za odvođenje viška vode, npr. kod poplava. Crevo dužine 10 m može se presavijati – zato je za njegovo odlaganje potreban mali prostor. Maksimalni radni pritisak iznosi 4–5 bara.