Fleksibilno pljosnato crevo sa stezaljkom
Fleksibilno pljosnato crevo sa stezaljkom creva za transport vode. Idealno kao transportno crevo za odvodnjavanje kod poplava.
Fleksibilno pljosnato crevo od PVC-a i tekstilnog umetka s pocinkovanom stezaljkom creva (25–40 mm) za transport vode. Kärcher komplet pljosnatih creva je prikladan za primenu na uranjajućim pumpama, pa je idealno rešenje za odvođenje viška vode, npr. kod poplava. Crevo dužine 10 m može se presavijati – zato je za njegovo odlaganje potreban mali prostor. Maksimalni radni pritisak iznosi 4–5 bara.
Obeležja i prednosti
Pljosnato crevo
- Budući da se može namotati u ravni kolut, posebno štedi prostor. U poređenju sa standardnim crevom ima 40% manju težinu i 90% manji volumen.
Fleksibilno pljosnato crevo od PVC-a i tekstilnog umetka s pocinkovanom stezaljkom creva 25–40 mm
- Posebno se preporučuje za odvod vode kod poplava.
Pocinkovana stezaljka creva
- Zbog upotrebljenog materijala stezaljka creva ne rđa, pa tako garantuje duže korišćenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1″
|Dužina creva (m)
|10
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|2,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 260 x 46
Područja primene
- Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.