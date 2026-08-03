Komplet fleksibilnih ručnih mlaznica sastoji se od ručne mlaznice sa fleksibilnim bočnim krilima i visokokvalitetne krpe od ultra-finih vlakana. Zajedno, oni pružaju optimalne rezultate čišćenja na teško dostupnim ravnim i zakrivljenim površinama. Ručna mlaznica se automatski prilagođava površini uz blagi pritisak. Zahvaljujući posebnoj strukturi petlji tekstilne tkanine, krpa obezbeđuje posebno efikasno sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenske rezultate čišćenja – čak i uglovi i ivice su čisti u tren oka. Korišćenjem čičak sistema, krpa se može brzo i lako pričvrstiti na ručnu mlaznicu. Tokom rada, krpa ostaje sigurno pozicionirana i ne može da sklizne. Nakon čišćenja, korišćena krpa se može ukloniti sa ručne mlaznice bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom.