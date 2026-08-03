Flexible hand nozzle set
Komplet sa fleksibilnom ručnom mlaznicom i odgovarajućom krpom od ultra-finih vlakana je savršen za čišćenje tvrdokorne prljavštine sa ravnih i zakrivljenih površina (npr. sudopera) u kuhinji i kupatilu.
Komplet fleksibilnih ručnih mlaznica sastoji se od ručne mlaznice sa fleksibilnim bočnim krilima i visokokvalitetne krpe od ultra-finih vlakana. Zajedno, oni pružaju optimalne rezultate čišćenja na teško dostupnim ravnim i zakrivljenim površinama. Ručna mlaznica se automatski prilagođava površini uz blagi pritisak. Zahvaljujući posebnoj strukturi petlji tekstilne tkanine, krpa obezbeđuje posebno efikasno sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenske rezultate čišćenja – čak i uglovi i ivice su čisti u tren oka. Korišćenjem čičak sistema, krpa se može brzo i lako pričvrstiti na ručnu mlaznicu. Tokom rada, krpa ostaje sigurno pozicionirana i ne može da sklizne. Nakon čišćenja, korišćena krpa se može ukloniti sa ručne mlaznice bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom.
Obeležja i prednosti
Fleksibilna bočna krilcaFleksibilna ručna mlaznica se lako prilagođava oblinama lavaboa i kada, na primer. Krpa efikasno čisti širok spektar površina ne ostavljajući za sobom nikakve ostatke prljavštine. Sužena bočna krilca olakšavaju čišćenje čak i teško dostupnih mesta, npr. iza slavina.
Kvalitetna krpa od mikrovlakanaPosebna struktura petlji na krpi obezbeđuje naročito dobro sakupljanje prljavštine i temeljne rezultate čišćenja. Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičakaKrpa se pričvršćuje na ručnu mlaznicu jednostavnim pritiskom. Krpa ne klizi tokom čišćenja.
Traka na krpi
- Bez kontakta sa prljavštinom prilikom zamene krpa: jednostavno uhvatite krpu za traku i povucite ručnu mlaznicu nagore i dalje.
Krpa pokriva sve strane ručne mlaznice
- Za lako čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
- Štiti nameštaj od ogrebotina.
Mala veličina
- Veličina ručne mlaznice je čini pogodnom za površine srednje veličine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|160 x 170 x 55
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Sudopere
- Zidne pločice
- Prozori i staklene površine
- Tuš-kabina / kada
- Radne površine u kuhinji
- Ploče za kuvanje
- Rerna
- Izduvne kape