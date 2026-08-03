Floor cleaning set SC1 Multi
Čistoća bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom: sa kompletom za čišćenje podova EasyFix Large za SC 1 Multi, možete pretvoriti ručni paročistač u mop za tren oka.
Od ručnog parnog čistača do mopa u nekoliko sekundi: praktičan komplet za čišćenje podova EasyFix Large za SC 1 Multi to omogućava. Jednostavno pričvrstite univerzalnu krpu za podove Large na EasyFix Large podnu mlaznicu pomoću čičak sistema i povežite mlaznicu na dve produžne cevi (po 0,5 m) na SC 1 Multi – i možete odmah početi sa temeljnim čišćenjem tvrdih podova. Univerzalna krpa za podove sa svojom posebnom strukturom petlji obezbeđuje posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenski čiste rezultate čišćenja u uglovima i duž ivica. Komplet za čišćenje podova EasyFix Large je uključen u standardni obim isporuke za SC 1 Multi & Up.
Obeležja i prednosti
Lako pričvršćivanje kompleta podne mlaznice EasyFix Large na SC 1 Multi
- Podnu mlaznicu EasyFix, zajedno s cevima parnog čistača, moguće je brzo i lako spojiti na uređaj.
Vrhunska mikrovlakna
- Posebna struktura petlji u krpi obezbeđuje naročito dobro sakupljanje prljavštine i temeljne rezultate čišćenja na svim zapečaćenim tvrdim površinama.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomeranja krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore.
- Područje primene (npr. odvajanje kuhinje i kupatila) može se zabeležiti u polju na donjem preklopu.
Inovativna lamelna tehnologija
- Ravnomerna raspodjela pare po površini čišćenja i krpi od mikrovlakana zahvaljujući lamelama.
Fleksibilni zglob mlaznice
- Ergonomsko i efikasno čišćenje kod svih veličina tela.
- Idealno se podvlači pod nameštaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za jednostavno čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,9
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice