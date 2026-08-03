Floor cleaning set SC1 Multi

Čistoća bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom: sa kompletom za čišćenje podova EasyFix Large za SC 1 Multi, možete pretvoriti ručni paročistač u mop za tren oka.

Od ručnog parnog čistača do mopa u nekoliko sekundi: praktičan komplet za čišćenje podova EasyFix Large za SC 1 Multi to omogućava. Jednostavno pričvrstite univerzalnu krpu za podove Large na EasyFix Large podnu mlaznicu pomoću čičak sistema i povežite mlaznicu na dve produžne cevi (po 0,5 m) na SC 1 Multi – i možete odmah početi sa temeljnim čišćenjem tvrdih podova. Univerzalna krpa za podove sa svojom posebnom strukturom petlji obezbeđuje posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenski čiste rezultate čišćenja u uglovima i duž ivica. Komplet za čišćenje podova EasyFix Large je uključen u standardni obim isporuke za SC 1 Multi & Up.

Obeležja i prednosti
Lako pričvršćivanje kompleta podne mlaznice EasyFix Large na SC 1 Multi
  • Podnu mlaznicu EasyFix, zajedno s cevima parnog čistača, moguće je brzo i lako spojiti na uređaj.
Vrhunska mikrovlakna
  • Posebna struktura petlji u krpi obezbeđuje naročito dobro sakupljanje prljavštine i temeljne rezultate čišćenja na svim zapečaćenim tvrdim površinama.
  • Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičaka
  • Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
  • Nema pomeranja krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
  • Kod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore.
  • Područje primene (npr. odvajanje kuhinje i kupatila) može se zabeležiti u polju na donjem preklopu.
Inovativna lamelna tehnologija
  • Ravnomerna raspodjela pare po površini čišćenja i krpi od mikrovlakana zahvaljujući lamelama.
Fleksibilni zglob mlaznice
  • Ergonomsko i efikasno čišćenje kod svih veličina tela.
  • Idealno se podvlači pod nameštaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za jednostavno čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice