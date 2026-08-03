Od ručnog parnog čistača do mopa u nekoliko sekundi: praktičan komplet za čišćenje podova EasyFix Large za SC 1 Multi to omogućava. Jednostavno pričvrstite univerzalnu krpu za podove Large na EasyFix Large podnu mlaznicu pomoću čičak sistema i povežite mlaznicu na dve produžne cevi (po 0,5 m) na SC 1 Multi – i možete odmah početi sa temeljnim čišćenjem tvrdih podova. Univerzalna krpa za podove sa svojom posebnom strukturom petlji obezbeđuje posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenski čiste rezultate čišćenja u uglovima i duž ivica. Komplet za čišćenje podova EasyFix Large je uključen u standardni obim isporuke za SC 1 Multi & Up.