Floor nozzle set EasyFix
Sa svojim praktičnim sistemom čičak trake i kompatibilnom univerzalnom krpom za čišćenje podova, možete promeniti krpu na EasyFix kompletu podnih mlaznica za paročistače bez potrebe da dolazite u kontakt sa prljavštinom.
EasyFix podna mlaznica za parni čistač dolazi sa kompatibilnom univerzalnom krpom za čišćenje podova i obezbeđuje odlične rezultate čišćenja na zapečaćenim tvrdim podovima – čak i u uglovima i duž ivica. Sa pametnim čičak sistemom, univerzalna krpa za čišćenje podova se može brzo i lako pričvrstiti na podnu mlaznicu: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje podova na EasyFix podnu mlaznicu i spremna je za upotrebu. Nakon čišćenja, krpa za čišćenje podova se može lako ukloniti sa EasyFix podne mlaznice bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom: jednostavno stanite na jezičak za nogu na krpi i povucite podnu mlaznicu nagore i dalje od nje.
Obeležja i prednosti
Vrhunska mikrovlakna
- Posebna struktura petlji u krpi obezbeđuje naročito dobro sakupljanje prljavštine i temeljne rezultate čišćenja na svim zapečaćenim tvrdim površinama.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičaka
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore.
- Područje primene (npr. odvajanje kuhinje i kupatila) može se zabeležiti u polju na donjem preklopu.
Inovativna lamelna tehnologija
- Zahvaljujući tehnologiji lamela, para se ravnomerno raspoređuje po površini za čišćenje i po krpi za čišćenje podova.
Fleksibilni zglob mlaznice
- Ergonomsko i efikasno čišćenje kod svih veličina tela.
- Idealno se podvlači pod nameštaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za jednostavno čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 100
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice