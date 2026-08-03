Floor nozzle set EasyFix

Sa svojim praktičnim sistemom čičak trake i kompatibilnom univerzalnom krpom za čišćenje podova, možete promeniti krpu na EasyFix kompletu podnih mlaznica za paročistače bez potrebe da dolazite u kontakt sa prljavštinom.

EasyFix podna mlaznica za parni čistač dolazi sa kompatibilnom univerzalnom krpom za čišćenje podova i obezbeđuje odlične rezultate čišćenja na zapečaćenim tvrdim podovima – čak i u uglovima i duž ivica. Sa pametnim čičak sistemom, univerzalna krpa za čišćenje podova se može brzo i lako pričvrstiti na podnu mlaznicu: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje podova na EasyFix podnu mlaznicu i spremna je za upotrebu. Nakon čišćenja, krpa za čišćenje podova se može lako ukloniti sa EasyFix podne mlaznice bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom: jednostavno stanite na jezičak za nogu na krpi i povucite podnu mlaznicu nagore i dalje od nje.

Obeležja i prednosti
Vrhunska mikrovlakna
  • Posebna struktura petlji u krpi obezbeđuje naročito dobro sakupljanje prljavštine i temeljne rezultate čišćenja na svim zapečaćenim tvrdim površinama.
  • Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičaka
Nožna spojnica na krpi za pod
  • Kod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore.
  • Područje primene (npr. odvajanje kuhinje i kupatila) može se zabeležiti u polju na donjem preklopu.
Inovativna lamelna tehnologija
  • Zahvaljujući tehnologiji lamela, para se ravnomerno raspoređuje po površini za čišćenje i po krpi za čišćenje podova.
Fleksibilni zglob mlaznice
  • Ergonomsko i efikasno čišćenje kod svih veličina tela.
  • Idealno se podvlači pod nameštaj.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za jednostavno čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 345 x 115 x 100
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice