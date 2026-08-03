EasyFix podna mlaznica za parni čistač dolazi sa kompatibilnom univerzalnom krpom za čišćenje podova i obezbeđuje odlične rezultate čišćenja na zapečaćenim tvrdim podovima – čak i u uglovima i duž ivica. Sa pametnim čičak sistemom, univerzalna krpa za čišćenje podova se može brzo i lako pričvrstiti na podnu mlaznicu: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje podova na EasyFix podnu mlaznicu i spremna je za upotrebu. Nakon čišćenja, krpa za čišćenje podova se može lako ukloniti sa EasyFix podne mlaznice bez potrebe za kontaktom sa prljavštinom: jednostavno stanite na jezičak za nogu na krpi i povucite podnu mlaznicu nagore i dalje od nje.