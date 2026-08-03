Od ručnog parnog čistača do mopa u tren oka: praktičan komplet za čišćenje podova EasyFix za SC 1 to omogućava. Jednostavno pričvrstite univerzalnu krpu za čišćenje podova na EasyFix podnu mlaznicu pomoću čičak sistema i povežite mlaznicu na dve produžne cevi (po 0,5 m) na SC 1 – i možete odmah početi sa temeljnim čišćenjem tvrdih podova. Univerzalna krpa za čišćenje podova sa svojom posebnom strukturom petlji obezbeđuje posebno dobro sakupljanje prljavštine. Visoka propustljivost pare omogućava odlične i higijenski čiste rezultate čišćenja u uglovima i duž ivica. Komplet za čišćenje podova EasyFix je uključen u standardni obim opreme za SC 1 EasyFix.