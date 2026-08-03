Foam nozzle

Praktična mlaznica za penu za doziranje Home & Garden deterdženata za izuzetno temeljno čišćenje. Postavlja se direktno na pištolj za prskanje uređaja za pranje pod pritiskom.

Za izuzetno čiste rezultate: mlaznica za penu omogućava dodavanje sredstava za čišćenje prilikom korišćenja OC 3 mobilnog čistača za spoljnu upotrebu i osigurava temeljnije, efikasnije i nežnije čišćenje uz bolju distribuciju sredstva za čišćenje. Proizvodi snažnu penu koja dobro prijanja na površine i prodire u teško dostupna mesta - idealno za temeljno čišćenje bicikala, baštenskog nameštaja itd. Mlaznica za penu se postavlja direktno na pištolj za prskanje. Sredstvo za čišćenje se jednostavno može sipati u mlaznicu za penu. Mlaznica je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim čistačima za spoljnu upotrebu.

Obeležja i prednosti
Foam nozzle: Snažna pena
Snažna pena
Čišćenje raznih površina bez napora i temeljno (npr. bicikli, baštenski nameštaj).
Foam nozzle: Podesivi ugao mlaza
Podesivi ugao mlaza
Omogućava udobno izvođenje horizontalnih i vertikalnih radova.
Foam nozzle: Jednostavna promena između različitih deterdženata
Jednostavna promena između različitih deterdženata
Jednostavno sjajno čišćenje odgovarajućim Kärcher sredstvom za čišćenje. Naročito podesno za aplikaciju
Transparentna posuda sredstva za čišćenje
  • Nivo napunjenosti je vidljiv u svakom trenutku.
Posuda zapremine 0,35 litara
  • Za duže faze čišćenja bez dopunjavanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 165 x 61 x 105
Područja primene
  • Bicikli
  • Motocikli i skuteri
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj