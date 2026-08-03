Foam nozzle
Praktična mlaznica za penu za doziranje Home & Garden deterdženata za izuzetno temeljno čišćenje. Postavlja se direktno na pištolj za prskanje uređaja za pranje pod pritiskom.
Za izuzetno čiste rezultate: mlaznica za penu omogućava dodavanje sredstava za čišćenje prilikom korišćenja OC 3 mobilnog čistača za spoljnu upotrebu i osigurava temeljnije, efikasnije i nežnije čišćenje uz bolju distribuciju sredstva za čišćenje. Proizvodi snažnu penu koja dobro prijanja na površine i prodire u teško dostupna mesta - idealno za temeljno čišćenje bicikala, baštenskog nameštaja itd. Mlaznica za penu se postavlja direktno na pištolj za prskanje. Sredstvo za čišćenje se jednostavno može sipati u mlaznicu za penu. Mlaznica je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim čistačima za spoljnu upotrebu.
Obeležja i prednosti
Snažna penaČišćenje raznih površina bez napora i temeljno (npr. bicikli, baštenski nameštaj).
Podesivi ugao mlazaOmogućava udobno izvođenje horizontalnih i vertikalnih radova.
Jednostavna promena između različitih deterdženataJednostavno sjajno čišćenje odgovarajućim Kärcher sredstvom za čišćenje. Naročito podesno za aplikaciju
Transparentna posuda sredstva za čišćenje
- Nivo napunjenosti je vidljiv u svakom trenutku.
Posuda zapremine 0,35 litara
- Za duže faze čišćenja bez dopunjavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|165 x 61 x 105
Područja primene
- Bicikli
- Motocikli i skuteri
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj