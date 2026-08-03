Za izuzetno čiste rezultate: mlaznica za penu omogućava dodavanje sredstava za čišćenje prilikom korišćenja OC 3 mobilnog čistača za spoljnu upotrebu i osigurava temeljnije, efikasnije i nežnije čišćenje uz bolju distribuciju sredstva za čišćenje. Proizvodi snažnu penu koja dobro prijanja na površine i prodire u teško dostupna mesta - idealno za temeljno čišćenje bicikala, baštenskog nameštaja itd. Mlaznica za penu se postavlja direktno na pištolj za prskanje. Sredstvo za čišćenje se jednostavno može sipati u mlaznicu za penu. Mlaznica je kompatibilna sa svim OC 3 mobilnim čistačima za spoljnu upotrebu.