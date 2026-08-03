FR 30
Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kućište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglob za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,7
Kompatibilni uređaji
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