FR 30

Do 10 puta veći učinak po površini nego pomoću konvencionalnog kompresorskog mlaza. Kućište od plastike za najbolje moguće manevrisanje, 2-struki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglob za najbolje rukovanje i integrisana pozicija za odlaganje. Set mlaznica specifičnih za uređaj morate zasebno da poručite. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.