Frotirne krpe, široke
Ne otpuštaju vlakna, imaju veliku moć upijanja i otporne su na habanje: 5 širokih krpa za pod od visokokvalitetnog pamuka.
Nelinjajuće, upijajuće i izdržljive: 5 izuzetno velikih visokokvalitetnih pamučnih krpa za pod. Sjajne za primenu u kombinaciji s velikom podnom mlaznicom na parnim čistačima Kärcher. Robusne krpe za paročistače lako se pričvršćuju za podnu mlaznicu i spremne su za posao. Za efikasno čišćenje svih vrsta podnih obloga kao što su pločice, prirodni kamen, linoleum i PVC.
Obeležja i prednosti
Podna krpa od prvoklasnog pamučnog materijala
- Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
- Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
- Moguće je pranje u mašini 60°C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|480 x 270 x 5
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Područja primene
- Tvrdi podovi