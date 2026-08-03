Nelinjajuće, upijajuće i izdržljive: 5 izuzetno velikih visokokvalitetnih pamučnih krpa za pod. Sjajne za primenu u kombinaciji s velikom podnom mlaznicom na parnim čistačima Kärcher. Robusne krpe za paročistače lako se pričvršćuju za podnu mlaznicu i spremne su za posao. Za efikasno čišćenje svih vrsta podnih obloga kao što su pločice, prirodni kamen, linoleum i PVC.