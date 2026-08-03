Frotirne krpe, široke

Ne otpuštaju vlakna, imaju veliku moć upijanja i otporne su na habanje: 5 širokih krpa za pod od visokokvalitetnog pamuka.

Nelinjajuće, upijajuće i izdržljive: 5 izuzetno velikih visokokvalitetnih pamučnih krpa za pod. Sjajne za primenu u kombinaciji s velikom podnom mlaznicom na parnim čistačima Kärcher. Robusne krpe za paročistače lako se pričvršćuju za podnu mlaznicu i spremne su za posao. Za efikasno čišćenje svih vrsta podnih obloga kao što su pločice, prirodni kamen, linoleum i PVC.

Obeležja i prednosti
Podna krpa od prvoklasnog pamučnog materijala
  • Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
  • Nečistoća se optimalno odvaja i sakuplja u krpi
  • Moguće je pranje u mašini 60°C
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Težina (kg) 0,4
Težina sa ambalažom (kg) 6,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 480 x 270 x 5
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Tvrdi podovi