FRV 30 Me
Zahvaljujući automatskom usisavanju prljave vode čistač površina FRV 30 Me od prohroma čini još efikasnijim čišćenje površina u unutrašnjem i spoljašnjem sektoru. Čišćenje vrelom vodom do 85 °C.
Čistač površina FRV 30 Me od prohroma omogućuje čišćenje vrelom vodom do 85°C. Zahvaljujući integrisanom usisavanju prljave vode FRV 30 Me čini još efikasnijim čišćenje površina kako u unutrašnjem tako i u spoljašnjem sektoru. FRV 30 Me je opremljen usisnim crevom od poliuretana, koje je dugo 7,5 m i otporno na visoke temperature. Neocrtavajući točkići za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta učinkovitog čistača površina. Tehnički podaci: Maks. 250 bar, 1300 l/h. (Set mlaznica specifičnih za uređaj molimo da poručite zasebno.)
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Boja
|srebrena
|Težina sa ambalažom (kg)
|6,4
Pribor
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.