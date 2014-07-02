Čistač površina FRV 30 Me od prohroma omogućuje čišćenje vrelom vodom do 85°C. Zahvaljujući integrisanom usisavanju prljave vode FRV 30 Me čini još efikasnijim čišćenje površina kako u unutrašnjem tako i u spoljašnjem sektoru. FRV 30 Me je opremljen usisnim crevom od poliuretana, koje je dugo 7,5 m i otporno na visoke temperature. Neocrtavajući točkići za vožnju i 2- struki keramički ležaj su ostala obeležja kvaliteta učinkovitog čistača površina. Tehnički podaci: Maks. 250 bar, 1300 l/h. (Set mlaznica specifičnih za uređaj molimo da poručite zasebno.)